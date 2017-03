Bei einem Verkehrsunfall in der Sächsischen Schweiz sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte MDR SACHSEN, auf der S164 zwischen Dobra und Stolpen seien zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin hatte ein Fahrzeug überholt und war frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dessen 51 Jahre alter Fahrer und die Unfallverursacherin wurden schwer verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden, derer Wert lag nach Polizeiangaben bei insgesamt 25.000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 6:40 Uhr, die Straße war wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis in den späten Vormittag gesperrt.

Die Unfallfahrzeuge wurden bei dem Crash total zerstört. Bildrechte: MDR/Marko Förster