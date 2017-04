In der Nacht zum 15. April war die 22-Jährige vor der Cottbuser Stadthalle in der Innenstadt auf eine Straße getreten, wo ein Auto entlang fuhr. Der 20 Jahre alte Fahrer aus Sachsen erfasste die junge Frau. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus und starb dort später. Der Wagen hatte laut Polizei ein Dresdner Kennzeichen. Eine Zeugin hatte einem Artikel der "Lausitzer Rundschau" zufolge Tage später öffentlich bei einer Cottbuser Theaterveranstaltung mit einem Gedächtnisprotokoll davon berichtet, dass Autoinsassen die Verletzte nach dem Unfall mit fremdenfeindlichen Parolen wüst beleidigt hätten. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf und leitete ein Verfahren gegen Unbekannt ein. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft betonte, dass sowohl die Behörde als auch die Polizei bis zum Zeitpunkt des Artikels von dem Sachverhalt, den die Zeugin schilderte, keine Kenntnis gehabt hätten. Die Polizei habe dann mit der Zeugin über den Artikel gesprochen, hieß es. Die Abiturientin und ihr Begleiter seien bei der Vernehmung bei ihren Aussagen geblieben, sagte die Sprecherin.

Parallel zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft läuft der Behörde zufolge noch bei der Kriminalpolizei ein weiteres Verfahren, das nach dem Unfall von Amts wegen aufgenommen wurde. Damit soll geklärt werden, ob der Autofahrer den Unfall hätte vermeiden können.



Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch forderte eine schnellstmögliche Aufklärung des Vorfalls. "Dass eine junge, tödlich verletzte Frau mitten in Cottbus nach einem Unfall noch fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt wird, ist unfassbar und abscheulich", sagte Münch am Donnerstag in einer Mitteilung. "Wenn die Vorwürfe so zutreffen, ist dieser Vorfall eine Schande." Die Grünen-Fraktion im Potsdamer Landtag kündigte an, den Vorfall im Innenausschuss am 11. Mai thematisieren zu wollen.