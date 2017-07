Gekracht hat es am Sonnabend gegen 15:30 Uhr in Dresden im Stadtteil Pieschen. Zwei Pkw sind am Nachmittag auf der Kreuzung Bürgerstraße/Rehefelder Straße zusammengestoßen. Der Fahrer eines Pkw wollte aus der Nebenstraße auf die Bürgerstraße auffahren und übersah vermutlich das auf der Hauptstraße fahrende Auto. Die Wagen kollidierten mitten auf der Kreuzung.