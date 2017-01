Ein Lkw-Unfall hat am Montagmorgen auf der Autobahn 17 Prag-Dresden für Behinderungen gesorgt. Laut Polizei waren bei Breitenau an der sächsisch-tschechischen Grenze drei Schwertransporte ineinander gefahren. Nach MDR-Informationen war einer der Laster bei einem Überholversuch ins Schleudern geraten und war mit den anderen LKW zusammengestoßen. Dabei wurde beim Unfallverursacher das Verdeck der Ladefläche aufgeschlitzt. Tausende mit Mais gefüllte Konservendosen verteilten sich auf der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand, dafür entstand ein hoher Sachschaden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Bildrechte: MDR/Marko Förster