Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Siebenlehn sind am Sonnabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war eine Autofahrerin gegen 18 Uhr in Richtung Chemnitz unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Siebenlehn verlor die 41-Jährohe, vermutlich durch den starken Regen, die Kontrolle über ihren Wagen. Der Nissan überschlug sich, stürzte in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin sowie zwei Insassen wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Chemnitz eine Stunde voll gesperrt. Dadurch bildete sich ein erheblicher Stau. Wie der Sprecher weiter mitteilte, kam es etwa zum gleichen Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn zu weiteren Unfällen. Grund war offenbar Aquaplaning. Diese Unfälle hatten keine Auswirkungen auf den Verkehr, Personen wurden nicht verletzt.