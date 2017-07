Der mutmaßliche Attentäter Nino K. wurde am 8. Dezember 2016 auf einer Baustelle in Hessen festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und einer versuchten schweren Brandstiftung ermittelt. Er steht im Verdacht, am 26. September 2016 in Dresden zwei Anschläge verübt zu haben.