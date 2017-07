Zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsentzug hat am Mittwoch das Landgericht Dresden Hassan S. verurteilt. Der Mann aus Eritrea hatte seinen Landsmann Khaled I. im Januar 2015 in einer Dresdner Flüchtlingsunterkunft mit einen Küchenmesser niedergestochen.

Ein erstes Urteil des Landgerichts fiel zunächst mit fünf Jahren Gefängnis härter aus. Dieses hatte der Bundesgerichtshof in einem Revisionsverfahren aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer ans Landgericht zurückverwiesen. Es sei nicht ausreichend geprüft worden, inwieweit der Angeklagte in Notwehr gehandelt hatte, hieß es vom Bundesgerichtshof.