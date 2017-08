Im Rechtsstreit um den Auftritt von Top-Model Naomi Campbell beim Semperopernball 2015 ist eine Entscheidung gefallen. Das Dresdner Landgericht wies am Freitag die Klage der Agentur des Models zurück. Damit muss das Unternehmen nun auch die Kosten des Verfahrens tragen. Unklar blieb, ob die Agentur gegen das Urteil vorgehen wird.



Bei dem Streit ging es um eine Aufwandsentschädigung von 55.930 Euro, die die Agentur für den Kurzauftritt Campbells beim Semperopernball verlangte. Das Model weilte etwa elf Minuten auf der Veranstaltung, nahm einen Ball-Orden entgegen und verschwand wieder. Ball-Impressario Hans-Joachim Frey gab an, dass er das Engagement am Tag zuvor abgesagt hatte. Campbells Agent vertrat die Auffassung, dass es einen mündlichen Vertrag gab. Richter Fred Prade überzeugte das aber nicht. Er sehe nicht, dass jemals ein Vertrag zustanden gekommen ist, so Prade. Er bedauerte zugleich, dass sich beide Seiten zu keinem Vergleich durchringen konnten.



"Es ist gut, dass in dieser Sache jetzt Rechtssicherheit besteht", sagte Frey. Es sei zu bedauern, dass der Fall vor Gericht entschieden werden musste. Nun hoffe man, den Blick nach vorn richten können - "gern auch mit der Klägerseite".