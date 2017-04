Der seit Ende März vermisste 17 Jahre alte Jugendliche aus Dresden ist tot. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde seine Leiche am Nachmittag im Hafenbecken der Elbe entdeckt. Schon seit einigen Tagen hatten Taucher die Gegend abgesucht, Hunde hatten mehrfach am Hafenbecken angeschlagen, hieß es. Der Jugendliche soll am Donnerstag obduziert werden.



Der 17-Jährige verließ am Abend des 24. März die elterliche Wohnung, um zu einer Feier zu gehen. Letztmalig wurde er von Freunden gegen 23:30 Uhr in der Leipziger Straße vor dem Club Pier 15 gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlte von dem jungen Mann jegliche Spur. Die Polizei hatte mit Hunden, Hubschraubern, Booten und einer Drohne nach ihm gesucht.

Die Polizei suchte seit Tagen in einem Hafenbecken in Dresden nach dem Jugendlichen. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch