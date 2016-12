Evelyn Adler sieht auch die Arbeit, die Restauratoren vor ihr an diesen Gemälden vornahmen. Die Meister von einst frischten die Farben von Paolo Veronese wieder auf, sorgten dafür, dass der Himmel auf allen vier Gemälden blau leuchtete. Wieder blau leuchtete - hell und licht. Für die heutigen Experten ist diese Herangehensweise undenkbar. Sie wollen dem italienischen Meister so nah wie möglich kommen, erzählt Chefrestauratorin Marlies Giebe: "Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Das, was der Restaurator im 19. Jahrhundert gemacht hat, das war ein sehr sorgfältiges Annähern an das Original. Aber heute können wir deutlich sehen, dass vieles an Authentizität verlorengegangen ist. Mit unserer Arbeit haben wir etwas wiedergewonnen, nämlich den Raum. Der Restaurator von einst hat das Blau im Hintergrund zusammengeführt. Und nun ja, es war doch etwas schematisch geworden." Marlies Giebe berichtet noch von der ausgezeichneten Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste, aber auch von den vielen Gesprächen mit Veronese-Experten weltweit. Vielfach seien die Fragen sehr kontrovers diskutiert wurden. Wie genau nähert man sich dem Original, wie gründlich schließt man Fehlstellen? Was ersetzt man, was nicht?