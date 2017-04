Erst vor wenigen Tagen rückte der Fall erneut in den Fokus der Öffentlichkeit: Der 21 Jahre alte Iraker war vergangenen Montag tot im Tharandter Wald - etwa 60 Kilometer von Arnsdorf entfernt - gefunden worden. Er starb bereits vor Monaten an Unterkühlung, wie die Obduktion der Leiche ergab. Er sollte als Zeuge in dem Verfahren gehört werden.

Der junge Iraker war zum Zeitpunkt des Vorfalls im Arnsdorfer Einkaufsmarkt Patient im psychiatrischen Fachkrankenhaus, allerdings nicht in einer geschlossenen Station. Zwei Mal war der Iraker schon am betreffenden Tag im Supermarkt. Es gab sprachliche Verständigungsschwierigkeiten zwischen ihm und dem Personal. Anfangs war die Rede davon, er habe Wein stehlen wollen. Später stellte sich heraus, dass er offenbar eine Telefonkarte kaufen wollte. Als dies beim dritten Besuch im Markt offenbar aufgrund sprachlicher Barrieren misslingt, wurde er von den vier nun angeklagten Männern überwältigt und an einen Baum gefesselt. Sie gaben an, sie hätten eine Gefahrensituation abwehren und den Mann an der Flucht hindern wollen.



Dabei gingen die Beschuldigten augenscheinlich nicht sonderlich zaghaft vor: Sie sollen den Mann vor dem Einkaufsmarkt mit Kabelbinder gefesselt und zu Boden gedrückt haben. Anschließend, so der Vorwurf, ergriffen sie die Arme des Irakers, bogen diese um einen dortigen Baum und fesselten ihn abermals mit Kabelbinder. Die Freiheitsberaubung dauerte nach Angaben der Staatsanwaltschaft 25 Minuten.