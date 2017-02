13. Februar 2017 Dresdner Gedenken wird vielfältig

Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert die Stadt Dresden am Montag an ihre Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Am 13. Februar und an den beiden Tagen danach hatten britische und amerikanische Bomber die barocke Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Bis zu 25.000 Menschen kamen in dem Flammeninferno ums Leben. Die Stadt möchte das Gedenken an die Tragödie in diesem Jahr mit einem Erinnern an aktuelle Konfliktherde auf der Welt verknüpfen und ein Zeichen der Humanität setzen.