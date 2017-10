Vor dem Dresdner Landgericht wollen zwei Dieselautobesitzer Ansprüche gegen den VW-Konzern und ihren Autohändler geltend machen. Die Kläger geben an, ihren VW-Diesel beziehungsweise ihren Skoda-Diesel in dem Glauben gekauft zu haben, dass diese die Euro-5-Norm erfüllten. Die darin definierten Abgasgrenzwerte seien jedoch nur aufgrund einer manipulierten Software auf dem Prüfstand eingehalten worden.



Nach Angaben des Gerichts will der VW-Fahrer deshalb den Kaufpreis für sein im August 2014 erworbenes Fahrzeug abzüglich eines Nutzungsausgleichs erstattet bekommen. Seine Klage richte sich sowohl gegen den Händler als auch den VW-Konzern, hieß es.