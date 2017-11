Landgericht Dresden Kein Anpruch auf Neuwagen in VW-Dieselaffäre

Der VW-Dieselskandal beschäftigt seit einiger Zeit auch die Gerichte in Sachsen. In Dresden sind rund 100 Klagen gegen Autohändler oder VW anhängig. In einem ersten Fall haben die Richter ihr Urteil verkündet. Auch in anderen Fällen sind die Aussichten für die Kläger bislang schlecht.