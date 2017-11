Das Landgericht Dresden will am Vormittag ein erstes Urteil im VW-Abgas-Skandal sprechen. Dabei geht es um den Fall eines Mannes aus Zwickau, der seinen alten, knapp sechs Jahre alten Skoda vom Autohaus gegen ein neues Modell eingetauscht haben möchte. Hintergrund sind die Manipulationen im Volkswagen-Konzern bei den Abgaswerten. Das Gericht hatte schon zum ersten Termin eine mögliche Niederlage des Klägers angedeutet.

In der Regel liegen dem Gericht Klagen von Autobesitzern vor, die ein von VW angebotenes Software-Update verweigert hatten. Das ist auch in Leipzig so, wo nach Angaben des Landgerichts rund 50 Verfahren anhängig sind. In zwei Verfahren seien die Klagen bereits abgewiesen worden.