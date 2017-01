Seit knapp einem Jahr können junge Menschen im Alter zwischen 20 und 33 Jahren Wachpolizisten werden. Dafür müssen sie ein Bewerbungsverfahren und eine dreimonatige Ausbildung durchlaufen. Als Wachpolizisten nehmen sie Aufgaben im Objektschutz wahr und unterstützen die Landespolizei bei der Personenbewachung. Darüber hinaus sind sie präventiv am und im Objekt im Einsatz, um Straftaten zu verhindern, beschreibt die Polizei Sachsen im Internet ihre Aufgaben. Die Stellen sind auf zwei Jahre befristet.

Bis Ende Januar läuft der vierte Ausbildungsgang, für den sich knapp 1.300 Interessenten beworben haben. Davon haben 100 die Ausbildung begonnen. Nur ein Bruchteil also wird Wachpolizist. Hat das Jobangebot ein Attraktivitätsproblem? Linken-Innenexperte Enrico Stange meint, ja.

Schon in einer Pressemitteilung als Reaktion auf die Wiedereinführung der Wachpolizei 2015 kritisierte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sachsen diese Ausbildung als "eine aus der Not geborene temporäre Möglichkeit".

In der Montagsausgabe der "Leipziger Volkszeitung" erneuerte der GdP-Landesvorsitzende Hagen Husgen seine Kritik. Er sehe großen Bedarf vor allem im Streifendienst. Doch das gehöre zumindest bisher noch nicht zu den Einsatzgebieten der Wachpolizei. Dazu sagte der Sprecher der Bereitschaftspolizei, Stefan Walther, dem MDR: "Eine Erweiterung der Kompetenzen ist nur durch eine Gesetzesänderung möglich. Unter Beachtung dieser Prämisse erfolgt eine Wirkungskontrolle der derzeitigen Aufgaben. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht getroffen."

Ein weiterer strittiger Punkt ist der Schusswaffengebrauch. "Seit Einführung der Wachpolizei gab es keine schwerwiegenden Zwischenfälle, Unfälle oder dergleichen", hieß es dazu aus dem Innenministerium. Gleichzeitig bestätigte Innenminister Markus Ulbig in einer Anfrage, dass bis Jahresende 2016 von der Schusswaffe gar kein Gebrauch gemacht wurde.

Unterschiedliche Verantwortlichkeiten, unterschiedliche Bezahlung: Wachpolizisten (l.) werden geringer besoldet als Polizeibeamte. Bildrechte: dpa

Trotz der Diskrepanz zwischen Bewerberzahlen und der Zahl derer, die die Ausbildung tatsächlich beginnen, zeigt sich eine geringe Abbruchquote nach Beendigung der Ausbildung. Die Anwärter, die tatsächlich ihre Ausbildung als Wachpolizisten abschließen, bleiben in den meisten Fällen dabei. Nur drei sind laut Innenministerium bisher ausgestiegen. Die Bereitschaftspolizei, die für die Ausbildung zuständig ist, zeigt sich darüber hinaus zufrieden mit den Qualitäten der Anwärter: "Die künftigen Wachpolizisten zeichnen sich durch sehr hohe Lernbereitschaft und Teamfähigkeit aus. Der Großteil der Kolleginnen und Kollegen strebt eine spätere Ausbildung bei der Polizei an, dementsprechend engagiert erleben wir sie in der Ausbildung", sagte Sprecher Stefan Walther.