In der DDR der 1970-er Jahre hieß das Motto: Fichten in Monokultur. Ein Desaster. Denn der Borkenkäfer fühlte sich in dieser Monokultur recht wohl. Er raffte ganze Bestände an Fichten wieder dahin. "Wir machen den Förstern keinen Vorwurf", so Hanspeter Mayr, der Sprecher der Nationalparkverwaltung, "es war ja die blanke Not. Die Bäume mussten schnell hochgezogen werden."