Sie gelten als größte Volksfeste im sächsischen Elbland - die Herbst- und Weinfeste in Radebeul und Meißen, die tradionell am selben Wochenende stattfinden. Von Freitag bis Sonntag werden in jeder Stadt wieder bis zu 50.000 Besucher erwartet, die mit den regionalen Winzern den Sachsenwein feiern. In Meißen fließt dazu neben Rebensaft auch viel Bier der lokalen Brauerei. Radebeul wartet zudem mit Theaterkultur auf. In Altkötzschenbroda steigt begleitend zum Herbst- und Weinfeste das inzwischen XXII. Internationale Wandertheaterfestival - Motto in diesem Jahr: "Europa, du Schöne." Live-Musik und allerlei kulinarische Köstlichkeiten gibt es in beiden Städten.



Das Fest in Radebeul beginnt am Freitag gegen 17:30 Uhr mit einem Umzug mit zwei Weinhoheiten, Weinbauern und lokaler Prominenz. Das Fest in der Porzellanstadt startet Freitagabend gegen 19:00 Uhr auf dem Marktplatz.