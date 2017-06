Die Weißeritztalbahn rollt am Wochenende wieder zwischen Freital und dem Kurort Kipsdorf. Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilte, wird der erste Zug die komplette Strecke am Sonnabend nach der offiziellen Freigabe befahren. Bislang verkehrte die dienstälteste deutsche Schmalspurbahn zwischen Freital und Dippoldiswalde.

Mit der Eröffnung des neuen Streckenabschnitts soll die Bahn täglich zwei Mal zwischen Freital und Kipsdorf verkehren. Nach Angaben des VVO gilt der neue Fahrplan vorerst bis Anfang Dezember. Am Eröffnungswochenende erwarte die Fahrgäste am Bahnhof im Kurort Kipsdorf außerdem ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Aufgrund des erwarteten hohen Besucherandranges seien keine Reservierungen möglich, so der VVO.