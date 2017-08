Nach Massenschlägereien Polizei Dresden erteilt weitere Aufenthaltsverbote

Die Dresdner Polizei hat vier Syreren und zwei Afghanen Aufenthaltsverbote erteilt. Sie gelten jeweils für drei Monate und beziehen sich auf die Äußere Neustadt und Teile von Friedrichstadt und Löbtau. Die sechs Männer im Alter zwischen 15 und 28 Jahren waren an Schlägereien im Alaunpark beziehungsweise am Koreanischen Platz beteiligt. Darüber hinaus waren sie mehrfach wegen Körperverletzungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.



Erstmals hatte die Polizei Dresden am vergangenen Wochenende gegen zwei straffällige Asylbewerber Aufenthaltsverbote ausgesprochen. Betroffen waren ein 21-jähriger Eritreer sowie ein 23-jähriger Libyer. Die Polizei sieht Zusammenhänge zwischen den Schlägereien in der Neustadt und dem Koreanischen Platz. Sie geht davon aus, dass die Männer im Bereich der Drogenkriminalität aktiv sind.