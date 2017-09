Vor der Staatsschutzkammer am Landgericht Dresden beginnt am Mittwoch der zweite Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der "Freien Kameradschaft Dresden" (FKD). Angeklagt sind fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 29 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft ihnen unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung vor. Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, soll am Mittwoch nur die Anklageschrift verlesen werden. Zeugen sind noch keine geladen. Insgesamt sind bis Ende Januar 2018 27 Prozesstage terminiert.