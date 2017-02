Der Landestourismusverband will die Gastlichkeit in Sachsen fördern.

Der Landestourismusverband will die Gastlichkeit in Sachsen fördern. Bildrechte: Landestourismusverband Sachsen

Die "Mittelndorfer Mühle" ist der erste "Gästeliebling" Sachsens. Bildrechte: dpa

Von den 24 nominierten Einrichtungen kürt Sachsens Tourismusverband am 6. April acht Finalisten, einen aus jeder Urlaubsregion. Die Endrundenteilnehmer haben dann noch bis zum 31. Mai Zeit, ihre Online-Bewertung zu verbessern. Das können sie, indem sie ihre Gäste aufrufen, Bewertungen abzugeben, aber auch durch ihre eigene Reaktion auf Kritiken. Diese fließen ebenfalls in die Gesamtnote ein. Gekürt wird der diesjährige "Gästeliebling" am 31. August in Dresden. Bei der ersten Auflage des Wettbewerbs im vergangenen Jahr siegte die Pension "Mittelndorfer Mühle" in der Sächsischen Schweiz.