27 Jahre nach der Deutschen Einheit wollen immer weniger Bürger Einsicht in ihre Stasi-Akten haben. Deshalb müsse die Stasiunterlagen-Behörde dringend verkleinert werden, sagte der Bundesbeauftragte Roland Jahn. "Wir müssen weg von einer Generalaufarbeitungs-Behörde wie in den 90er Jahren hin zu einem Stasiunterlagen-Archiv, was sich auf die Akten konzentriert", sagte Jahn. Einige der derzeit zwölf Außenstellen in den ostdeutschen Ländern sollten geschlossen oder zusammengelegt werden. Das empfiehlt auch eine Experten-Kommission. Sie hat mindestens eine Außenstelle pro Bundesland vorgeschlagen.

Gegen diese Pläne regt sich Widerstand in den Ländern. Für Sachsen - so wird es diskutiert - könnte in Dresden und Chemnitz von Schließungen betroffen sein. Der sächsische Landesbeauftragte für SED-Unrecht, Lutz Rathenow, will mehrere Außenstellen der Stasiunterlagen-Behörde im Freistaat erhalten. Er lehnt ein mögliches zentrales sächsisches Stasiakten-Archiv in Leipzig ab. In der Messestadt gebe es mit dem vom Bund betriebenen Zeitgeschichtlichen Forum und der Gedenkstätte "Runde Ecke" in der ehemaligen Stasi-Zentrale schon mehrere Einrichtungen, die sich mit der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit befassen, begründete Rathenow. In Dresden und Chemnitz dagegen könnte der Wegfall der Außenstellen "sehr viel schwerer oder überhaupt nicht ersetzt werden", meinte Rathenow.