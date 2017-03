Winzer Jan Ulrich will erst am Freitag Details zu belastetem Wein nennen.

Winzer Jan Ulrich will erst am Freitag Details zu belastetem Wein nennen.

Winzer Jan Ulrich will erst am Freitag Details zu belastetem Wein nennen. Bildrechte: MDR/Maren Beddies

Bereits im vergangenen Jahr hat die Kelterei Ulrich Weine entsorgt, weil sie Rückstände unerlaubter Pflanzenschutzmittel aufgewiesen hatten. Der Winzer Jan Ulrich hatte damals in Branche viel Anerkennung für seinen transparenten Umgang mit dem Thema erhalten. In diesem Jahr wollte sich der Betrieb hingegen anfänglich nicht öffentlich äußern.



Der sogenannte Weinskandal hatte 2016 für Schlagzeilen gesorgt. Insgesamt waren mehr als 500.000 Liter Sachsenwein mit geringen Rückständen unerlaubter Pflanzenschutzmitteln nicht verkaufsfähig. Mehrere Kellereien und ein Dresdner Winzer waren betroffen. Fast alle Verursachen sind nach Behördenangaben Traubenerzeuger, die ihre Ernte in den Kellereien abliefern. Mit dem aktuellen Fall wurden Rückstände von insgesamt vier unterschiedlichen Pflanzenschutzmitteln gefunden, die allesamt im Weinbau nicht oder nicht mehr zugelassen sind. Das Landesumwelt hat erst am Mittwoch in seinem Warndienst an die Winzer nochmals auf Defizite bei der Dokumentation von Pflanzenschutzmitteln hingewiesen.