Erstmals ist am Donnerstag auch im Dresdner Regierungsviertel verdächtige Post aufgetaucht. Ein Ministeriumssprecher sagte, aus einem Brief an das Justizministerium rieselte in der Poststelle weißes Pulver. Um was für eine Substanz es sich handelt, ist unklar. Das werde noch untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei.



Der Ministeriumssprecher geht jedoch davon aus, dass es nichts Gefährliches sein kann. Es könne sich um Traubenzucker handeln. Am Nachmittag dann tauchte ähnliche Post mit weißem Pulver am Amtsgericht Dresden auf. Nach Behördenangaben haben in den vergangenen Jahren mehrfach Unbekannte Briefe mit Puderzucker, Mehl oder anderen harmlosen Substanzen an Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Justizeinrichtungen geschickt. Erst am Mittwoch war im Chemnitzer Justizzentrum eine unbekannte Substanz in der Post des Amtsgerichts entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei dauert auch hier die Untersuchung noch an. Auch bei der Justiz in anderen Bundesländern sowie beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe waren am Mittwoch solche Sendungen aufgetaucht, die sich später aber als harmlos erwiesen: es war Puderzucker.



Trotzdem rücken Rettungskräfte der Feuewehr meist mit einem Großaufgebot an.