Die angekündigten Minusgrade in den kommenden Nächten bereiten den Landwirten Sorgen. Vor allem Obstbauern und Winzer fürchten um ihre Kulturen. Michael Görnitz vom Obstbau Görnitz in Coswig sagte, die meisten Obstbäume stünden in voller Blüte. Kirschen, frühe Äpfel, Erdbeeren und Stachelbeeren seien durch Frost jetzt besonders gefährdet.

Mit Vlies und Feuer gegen die Kälte

Michael Görnitz schützt seine Erdbeeren mit Vlies (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Lars Müller Über Beerensträucher will der studierte Gartenbauingenieur noch im Laufe des Dienstags doppeltes Vlies legen. In seinen Obstplantagen entzündet er ab der kommenden Nacht Holzfeuer, um die sensiblen Blüten vor Frost zu schützen. Der Frost um diese Zeit sei nicht ungewöhnlich, so der Chef des 200-Hektar-Betriebs. Ungewöhnlich sei aber der wärmste März seit Jahren gewesen, der das Obst so früh austreiben ließ. "Es sind klassische Folgen des Klimawandels", betont der Obstbauer. Er prognostiziert Ernteeinbußen in fast allen Obstkulturen. Und das werde der Konsument zur Erntezeit auch am Preis für einheimisches Obst und Gemüse spüren. Görnitz selbst rechnet damit, dass ihn der Spätfrost in dieser Woche inklusive der Personalkosten für Nachtschichten wohl 40.000 Euro kosten wird.

Spargel bekommt Wärmedecke

Im Obsthof Ibisch in Blattersleben bei Großenhain hat Geschäftsführer Martin Ibisch die Abdeckung der Süßkirschanlage vorsichtshalber geschlossen, um kalte Luft abzuhalten. Beim Spargel wurde die Folie auf Schwarz gedreht, so Ibisch. Das halte die Wärme besser. Verluste drohten beim Spargel nicht. "Die Stangen wachsen bei Kälte nur langsamer oder vorübergehend gar nicht."

Winzern droht kompletter Austrieb zu erfrieren

Nervös sind auch die Winzer im Elbland. Sie wollen dem Frost ebenfalls mit Feuern einheizen. Ein Sprecher des Staatsweingutes Schloss Wackerbarth in Radebeul kündigte in den Nächten vom 18. bis zum 21. April etwa 200 kleine Feuer auf insgesamt acht Lagen in Diesbar-Seußlitz und Radebeul an. Damit sollen 19 Hektar Rebfläche geschützt werden.

Der Wein im Elbland ist nach dem warmen März schon weit getrieben und droht nun zu erfrieren. Bildrechte: MDR/Lars Müller Gefährdet sind Rebstöcke auf solchen Weinbergen, auf denen die Kälte nicht abfließen kann und sich im Tal aufstaut. Genau dieses Problem hat auch das Weingut Schuh in Sörnewitz, wo das erste Mal in der Geschichte des 1990 gegründeten Betriebs Feuer in einem Weinberg angezündet werden soll. Winzer Matthias Schuh sagt, der bereits am weitesten ausgetriebenen Dunkelfelder auf dem Klausenberg müsse zuerst geschützt werden. Bei dieser Rotweinsorte seien auch die sogenannten Beiaugen an den Knospen bereits sehr weit entwickelt. Diese dienen den Winzern eigentlich als Ersatz bei Frostschäden und werden erst nach den Eisheiligen ausgebrochen. Würden sie nun ebenfalls erfrieren, würde es Jahre dauern, bis die Rebstöcke sich erholten und wieder wirtschaftliche Erträge brächten. Um den Totalausfalle zu vermeiden, würden voraussichtlich in den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag etwa alle zehn Meter kleine Feuer aus Holzbrikett entzündet, kündigte Weinbautechniker Schuh an.