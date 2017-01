Leerstehende Wohnungen gibt es in Dresden kaum noch. Experten sprechen von einem "strukturellen Leerstand“ von 2,5 Prozent. Im Jahr 2015 entstanden reichlich 1.500 Neubauwohnungen, in dieser Größenordnung wird auch weiter gebaut. Allerdings schaffen private Investoren Wohnungen im hohen und sehr hohen Mietniveau, preiswerte Mietwohnungen fehlen. Obwohl beim Verkauf der alten städtischen Woba mit dem damaligen Käufer Belegungsrechte für 10.000 Wohnungen vereinbart wurden. Was bis 2026 gilt und bis 2036 verlängert werden kann. Den Unterstützern einer neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft schwebt vor, diese Belegungen Schritt für Schritt durch neue kommunale Wohnungen zu ersetzen.