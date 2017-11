Mehr als zwei Jahre nach Ausschreitungen gegen Flüchtlinge in Heidenau hat die Polizei weitere Tatverdächtige ermittelt. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, durchsuchten Beamte des Terrorismus-und Extremismusabwehrzentrums zwei Wohnungen in Heidenau und Bannewitz und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Den beiden 21- und 31-jährigen Beschuldigten werde besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Sie werden verdächtigt, an den Gewaltstraftaten gegen Flüchtlinge, Flüchtlingsunterkünfte und politisch Andersdenkende im August 2015 beteiligt gewesen zu sein.