Das sächsische Umweltministerium hat dem Abschuss eines Wolfes aus dem Rosenthaler Rudel zugestimmt. Wie das Ministerium in Dresden mitteilte, wurde für die "Entnahme" eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Zuvor hatte das Landratsamt Bautzen auf die Erlaubnis gedrängt. "Die Genehmigung gilt nur für mit der Entnahme beauftragte Personen und nur für einen Wolf, der entsprechend geschützte Weidetiere angreift", heißt in der Mitteilung des Ministeriums. Eine zeitliche Befristung für die Ausnahmegenehmigung wie beim letzten Mal im Fall "Pumpak" gibt es im aktuellen Fall offenbar nicht.

Am vergangenen Wochenende waren bei Rosenthal 15 Schafe einer von Elektrozaun und Flatterband geschützten Herde getötet worden. 30 weitere Schafe wurden vermisst. Experten hatten festgestellt, dass es sich um eine Wolfsattacke handelte. Der betroffene Schäfer Sven Schlaffke sagte MDR SACHSEN, vermutlich sei die Schafherde zunächst aufgescheucht worden und habe dann einen Elektrozaun umgerissen. Die rund 200 Tiere seien schließlich davongerannt und viele von den Wölfen eingeholt worden.

Ein oder mehrere Wölfe haben in den letzten Wochen offenbar gelernt, die empfohlenen und für die Schafhalter zumutbaren Schutzmaßnahmen (Elektrozaun und Flatterband) zu überwinden. Damit liegen die Voraussetzungen zur Entnahme eines Wolfes vor. Um weitere große wirtschaftliche Schäden abzuwenden, ist die Entnahme trotz des grundsätzlich auch weiterhin bestehenden strengen Schutzes der Wölfe gerechtfertigt und geboten, da keine weiteren für die Tierhalter zumutbaren Alternativen zum Schutz der Nutztiere bestehen.

Bereits zwei Wochen zuvor hatte ein Wolf in der Nähe von Ralbitz-Rosenthal sieben Schafe gerissen. Der Bautzner Landrat Michael Harig sagte, für ihn könne es nur eine Lösung geben: Eine Abschussgenehmigung für das Wolfsrudel von Rosenthal. Um den Nutztierhaltern zur Seite zu stehen, richtete das Landratsamt in dieser Woche eine Notrufnummer ein, unter der auch an den Wochenenden und Feiertagen Rissgutachter erreichbar sind. Ihre Stellungnahme ist für die Tierhalter wichtig, um eine Entschädigung zu beantragen. Voraussetzung ist, dass der Riss innerhalb von 24 Stunden angezeigt wird.