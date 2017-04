Am Sonnabend ist die neue Zentralbibliothek im Kulturpalast eröffnet worden. Neben einem bunten musikalischen Programm wird zum Eröffnungswochenende, das am Sonntagabend seinen Abschluss findet, auch die Ausstellung "Ortswechsel" von Michael Hofmann in der Galerie der Bibliothek eingeweiht. Am Samstagabend wird Christoph Hein aus seinem aktuellen Roman "Trutz" lesen. Am Sonntagabend ist die Schriftstellerin und Journalistin Elke Heidenreich zu Gast im sanierten Kulturpalast.