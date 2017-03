Nach gewaltsamen Übergriffen am Montagabend in der Dresdner-Neustadt sucht die Dresdner Polizei nun Zeugen. Wie das Operative Abwehrzentrum (OAZ) mitteilte, waren im Anschluss an die Pegida-Versammlung etwa 20 bis 30 Vermummte mit Fackeln durch die Neustadt gezogen, hatten randaliert und dabei mindestens zwei Personen am Kopf verletzt.