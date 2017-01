Schon Herbert Grönemeyer hat es gewusst. In "Kinder an die Macht" beschreibt er eigentlich alles, was an diesem Tag im Theater Junge Generation (TJG) im Kraftwerk Mitte wieder einmal ganz offensichtlich wird. Kinder und Jugendliche strotzen vor Optimismus, vor Ideen und glauben an die ganze, riesige Möglichkeitspalette des Seins. Sie können sich noch eines ganzen Spektrums bedienen, während der komplexitätsbeladene Realismus der Erwachsenen diese Palette nicht selten zum fundierten Zwölf-Farben-Malkasten hat schrumpfen lassen. Und so wird diese Konferenz vor allem eine visionäre Veranstaltung, bei der auch alle Volljährigen verdammt viel lernen können.