Am Freitag verwandelt sich die Dresdner Semperoper wieder in einen Ballsall. Bereits zum zwölften Mal findet der Semperopernball sowie der Semperopenairball auf dem Theaterplatz statt. Das Motto lautet "Dresden strahlt – grenzenlos in alle Welt". Auch dieses Jahr wird Prominenz aus allen gesellschaftlichen Bereichen erwartet. Die Veranstalter rechnen mit 2.500 Gäste in der Oper rund 15.000 Menschen vor dem Haus.