Das Münzkabinett im Dresdner Residenzschloss muss vorübergehend geschlossen werden. Dies gaben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am Dienstagvormittag bekannt. Als Grund nannten sie die Veränderungen an der Oberfläche mancher Silbermünzen, auf denen sich seit Ende 2016 ein weiß-milchiger Belag zeigt. Üblich wäre eine natürlich gewachsene Patina.

Die betroffenen Objekte können mit restauratorischen Mitteln wieder in den ausstellungsfähigen Zustand versetzt werden, versicherten die Museumsbetreiber. Da die Ursache der Beeinträchtigungen noch nicht vollständig bekannt ist, wurden sicherheitshalber auch die Silbermünzen und -medaillen entnommen, die noch keine Veränderungen aufweisen. In der Restaurierungswerkstatt werden sie nun begutachtet und eventuell behandelt. Es sind etwa 100 der insgesamt 1.400 Münzen betroffen.



Die Staatlichen Kunstsammlungen haben bislang schon Materialanalysen und Messungen der Luft in den Vitrinen veranlasst sowie ein Gutachten von Sachverständigen beauftragt. Daraus ergab sich aber noch kein sicherer Nachweis der Ursache. In Abstimmung mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement erfolgt nun die weiterführende Ursachenforschung.