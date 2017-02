Bei der Parkeisenbahn arbeiteten im vergangenen Jahr 230 Kinder ab 10 Jahre und Jugendliche. Bildrechte: IMAGO

Giesen solle klären, "was genau wann passiert ist und wer davon gewusst hat", hieß es in der Mitteilung. Alle Mitarbeiter seien angewiesen, sich befragen zu lassen und entsprechend Auskunft zu erteilen. Der Bericht soll laut Schlösserland noch vor Saisoneröffnung der Parkeisenbahn im April 2017 vorliegen. Zudem hat der Staatsbetrieb eigenen Angaben zufolge bei der Staatsanwaltschaft Dresden Anzeige wegen des Verdachts der Vertuschung einer Straftat erstattet.



Man wolle noch vor Saisonbeginn vorläufige Maßnahmen zum Kinderschutz erarbeiten, hieß es von der SBG. Unabhängig davon arbeite das Unternehmen weiterhin mit der AWO Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen "Shukura" und weiteren Experten an einem nachhaltigen Kinderschutzkonzept.