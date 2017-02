Lange hat man in der Reihe "Dresdner Reden" des Staatsschauspiels keinen so poetischen Vortrag mehr gehört. Zum Auftakt des 26. Jahrgangs erzählte der Schriftsteller Ilija Trojanow am Sonntag im Schauspielhaus viele kleine Geschichten von Flüchtlingen und Ankömmlingen und zog daraus seine Schlüsse. Es überraschte nicht, dass diese stark autobiografisch geprägt waren. Denn der heute 51 Jahre alte Autor war erst sechs, als seine bulgarischen Eltern in Deutschland Asyl erhielten. In mehreren Ländern hat er seither gelebt. Wegen seines Engagements für Menschenrechte und gegen Geheimdienste erteilten ihm die USA beispielsweise ein Einreiseverbot.