Mit einem Konzert an der Grenze zwischen Mexiko und den USA protestieren die Dresdner Sinfoniker am Sonnabend gegen die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump.

Die Musiker wollen sich mit dem Konzert in Tijuana mit der verbindenden Kraft der Musik gegen die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump wenden. Ziel des Konzertes ist laut Intendant Markus Rindt "gegen die Mauer in den Köpfen anzuspielen". Trump hat die Absicht, eine Mauer zwischen dem südlichen Nachbarland und den USA zu bauen, um damit den Drogenhandel und die illegale Einwanderung zu stoppen. Laut Aussagen Trumps sollen die Mexikaner diese Mauer bezahlen. Die mexikanische Regierung lehnt das jedoch strikt ab.

Das Konzert sollte ursprünglich auf beiden Seiten der Grenze stattfinden, jedoch wurde dies von den US-Behörden im Friendship-Park in San Diego, auf dem Gebiet der USA nicht genehmigt . Bei dem Konzert auf mexikanischem Gebiet treten Deutsche, Mexikaner und US-Musiker auf. So spielen neben den Dresdner Sinfonikern das Jugendorchester Sinfonia Juvenil, die Band Tijuana No!, die guatemaltekische Maya-Sängerin Sara Curruchich und die Jazz-Sängerin Coral MacFarland.

Das Kunstprojekt findet unter dem Slogan "Tear down this wall" statt und bezieht sich damit auf eine Rede des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan vor 30 Jahren in West-Berlin, der von UdSSR-Staatschef Gorbatschow das Einreißen der innerdeutschen Mauer forderte. Weltweit sind Kreative dazu aufgerufen, sich an dem Projekt mit originellen Kunstaktionen gegen Mauern zu beteiligen und diese Aktionen unter dem Hashtag #teardownthiswall zu veröffentlichen. Amnesty International unterstützt das Projekt.