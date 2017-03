Ein Schreiben des sächsischen Justizministeriums hat am Freitag für Verwirrung gesorgt. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hatte das Ministerium mitgeteilt, dass es im Fall der Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden Ende September 2016 einen dritten Verdächtigen gebe. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat diese Aussage dann im Laufe des Tages relativiert.