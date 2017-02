Hilbert hatte am vergangenen Mittwoch zum bevorstehenden Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar vor einem Opfermythos gewarnt. Er sagte: "Wir sehen immer wieder - und gerade in dieser Zeit - Versuche, Geschichte umzudeuten, Dresden im Opfermythos dastehen zu lassen." Die Aufarbeitung der Geschehnisse durch eine Historikerkommission lasse dafür aber keinen Raum. "Dresden war alles andere als eine unschuldige Stadt."