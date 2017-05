Nach den Ausschreitungen von Dynamo-Fans in der Vorwoche in Karlsruhe hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden einen Maßnahmenkatalog angekündigt.

Auf einer Presskonferenz am Montag verkündete Michael Born, kaufmännischer Geschäftsführer der Dresdner, Sanktionen und Schritte des Fußball-Zweitligisten. So will Dynamo die Fans bei Auswärtsspielen zur Kasse bitten. Zukünftig sollen die Anhänger einen Sicherheitszuschlag in Höhe von zwei Euro zahlen. Mitglieder der Dresdner Ultra-Fangruppen erhalten für die kommende Saison kein Dauerkarten-Kontingent für Auswärtsspiele mehr. Ein noch zu besetzender hauptamtlicher Mitarbeiter soll sich bei Dynamo künftig für sicherheitsrelevante Fragen bei Auswärtsfahrten kümmern.