E-Autos in Sachsen Mobil für die Zukunft

In Borna fährt seit Montagnachmittag das erste E-Auto durch die Stadt. Die Stadtverwaltung hat das E-Mobil für die Mitarbeiter angeschafft. Damit will sie sich auf den Weg zu einer klimafreundlichen Kommune machen.

1. Für viele Menschen ist die Anschaffung trotz der sogenannten E-Prämie noch zu teuer. Der Umweltbonus sollte einen Kaufanreiz schaffen. Bis zu 2.000 Euro können Antragsteller für ein E-Auto bekommen. 2. Die Akkus halten bei den halbwegs bezahlbaren Autos nicht lange genug. Dieses Problem haben vor allem Menschen auf dem Land. Sie fahren weitere Strecken, um beispielsweise zum Supermarkt, zur Arbeit oder zum Arzt zu kommen. 3. Bis die Akkus wieder voll aufgeladen sind, vergeht zu viel Zeit. Allerdings entwickelt sich die Technologie hier stetig weiter. In einigen Monaten oder Jahren könnte es hier deutliche Fortschritte geben. 4. Das größte Problem in der Stadt sind zu wenige Ladestationen. Das liegt vor allem daran, dass in der Stadt vergleichsweise wenig Eigenheime stehen, zu denen sich Eigentümer ihr persönliches Ladekabel verlegen lassen können. Großstädter sind also eher auf öffentliche Ladesäulen angewiesen.

In Sachsen gibt es nach Informationen der Bundesnetzagentur bislang nur 86 öffentliche Ladesäulen - die meisten in Leipzig (63). Auf der Deutschland-Karte sind allerdings nur solche eingezeichnet, die von einer Behörde auf Sicherheit überprüft wurden. Das Portal smarttanken.de des Automobilclubs ADAC findet bedeutend mehr Ladestationen. Die reichen den Verkehrsexperten zufolge trotzdem nicht aus.

Zu teuer, zu wenig Reichweite, schlechte Infrastruktur - das sind die Gründe, aus denen so wenig Menschen in Deutschland ein E-Auto fahren.

In dieser Hinsicht will Borna nun nachlegen: In der Stadt sollen noch in diesem Jahr fünf E-Zapfsäulen aufgestellt werden. Außerdem hat das Landratsamtes eine Umfrage in Auftrag gegeben, die herausfinden soll, wie die Kommunen die bestehenden Ladesäulen nutzen. Die Umfrage wird nun ausgewertet.