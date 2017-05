Bildrechte: IMAGO

Zum internationalen Tag der Pressefreiheit warnt der Leiter des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig auch vor Einschränkungen in Deutschland. "Viele Medien stehen unter großem ökonomischen Druck", sagte Lutz Kinkel. "Das ist eine Bedrohung für die Pressefreiheit in Deutschland." Der ökonomische Druck bewirke, dass manche Medien nicht mehr richtig recherchieren könnten. "Wenn Journalisten nur noch an Schreibtischen sitzen und ihr einziger Draht zur Außenwelt der Computer ist, werden die Einfallstore für PR immer größer."

Schlechte Arbeitsbedingungen, vor allem in kleinen Regionalzeitungen

Kinkel sieht in den schlechten Arbeitsbedingungen - vor allem in kleinen Regionalzeitungen - eine Gefahr für Qualitätsjournalismus. "Das ist eine sehr bedenkliche Tendenz. Sie stellt die Pressefreiheit zwar nicht im rechtlichen Sinn in Frage, doch sie unterminiert die Glaubwürdigkeit der Medien und ihre Fähigkeit, ihre Rolle im demokratischen System wahrzunehmen", erklärte der renommierte Journalist.



Kinkel ist seit Mai der neue Leiter des ECPMF in Leipzig. Das Zentrum setzt sich für die Presse- und Medienfreiheit in ganz Europa ein und wird unter anderem durch den Freistaat Sachsen gefördert. Jedes Jahr verleiht es den Leipziger Medienpreis. Gleichzeitig unterstützt es verfolgte Journalisten mit Stipendien und Beratungen.

Kinkel: Volontäre arbeiten "geradezu frühkapitalistisch"

Während seiner Seminare für die Hamburger Akademie für Publizistik ist Kinkel intensiv mit Volontären aus kleineren Regionalzeitungen ins Gespräch gekommen. Deren Arbeitsbedingungen seien "nahezu frühkapitalistisch". Die jungen Journalisten arbeiteten in ihrer Ausbildung "extrem viel für extrem wenig Geld". "Aus dieser Situation heraus kann kein Qualitätsjournalismus entstehen", so Kinkel. "Schlechte Arbeitsbedingungen greifen den Journalismus von allen Seiten an. Er brennt an beiden Enden."

Krüger: Renditedruck ist Beeinträchtigung der Pressefreiheit

Rückendeckung bekommt Kinkel, einst Leiter des Berliner Online-Büro des "Stern", von dem Leipziger Journalismusforscher Uwe Krüger. Es sei ein bisschen so wie mit der Reisefreiheit. "Wenn ich Reisefreiheit habe, aber kein Geld, um zu verreisen, nützt sie mir nicht viel. Wenn ich keine Zeit habe und kein Geld, um Journalismus zu machen, dann nützt mir auch Pressefreiheit nicht mehr so viel", sagte Krüger. "Beschleunigungs- und Renditedruck ist tatsächlich eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit."



Krüger forscht an der Universität Leipzig unter anderem zum Einfluss von Eliten auf Leitmedien sowie zur Verengung des Meinungsspektrums in der deutschen Berichterstattung. Zuletzt hatte er mit seinem Buch "Warum wir den Medien nicht mehr trauen" für Aufmerksamkeit gesorgt. Für seine Medienkritik bekam er im vergangenen Jahr den Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik verliehen.

Tätliche Angriffe auf sieben Journalisten in Sachsen

ECPMF-Chef Kinkel sieht in gewalttätigen Angriffen auf Journalisten eine weitere Gefahr für die Pressefreiheit. Einer Studie zufolge sind im vergangenen Jahr in Deutschland 19 tätliche Angriffe auf Journalisten erfolgt, davon 18 im Umfeld von rechtspopulistischen und rechtsextremen Veranstaltungen. Sieben dieser Übergriffe fallen allein auf Sachsen. "Damit ist die Zahl der Angriffe in Sachsen bundesweit am höchsten", erklärte Kinkel. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Übergriffe.

Vorratsdatenspeicherung hebelt Quellenschutz aus

Doch auch die Digitalisierung und mangelnder Datenschutz fordern die Pressefreiheit heraus. Wie groß die Möglichkeiten der Überwachung sind, wurde mit den NSA-Enthüllungen des Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden deutlich. In der Überwachung von Journalisten sieht Kinkel die dritte große Gefahr für die Pressefreiheit in Deutschland. "Wenn Informanten vom Geheimdienst ausgespäht werden können, bekommen wir ein Problem mit dem Quellenschutz."

Journalisten genießen in Deutschland das Zeugnisverweigerungsrecht. Dieses gibt ihnen das Recht, ihre Quellen und Informanten gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und staatlichen Stellen im Ernstfall zu verschweigen und sie damit zu schützen. Käme der Geheimdienst an diese Daten, würde der Schutz der Quellen nicht mehr gewährleistet. "Journalisten sollten heute verschlüsselt kommunizieren", sagte Kinkel.