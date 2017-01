Als Werner Sander den Chor 1962 gründete, ging es ihm darum, die jüdische Musiktradition zu pflegen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Seitdem hat der nicht-jüdische Chor viele historische Ereignisse begleitet: das Gedenkkonzert für Yitzhak Rabin 1996 in Berlin oder das Eröffnungskonzert der Dresdner Frauenkirche 2006. Der Synagogalchor war außerdem der erste deutsche Chor, der in der Synagoge der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel gesungen hat.

Seit 2012 wird der Chor von Ludwig Böhme geleitet, der erst seit dieser Zeit mit jüdischer Musik arbeitet. Besonders der jüdische Sakralgesang auf Hebräisch hat es Böhme seit dem angetan, wegen seines besonderen Klanges: Für die Synagoge geschrieben, gehört dazu die Mischung aus Orgel, Kantor und Chor. Letzterem gehören in Leipzig über 30 deutsche, nicht-jüdische Sängerinnen und Sänger an, alle singen ehrenamtlich und setzen sich aus verschiedensten Alters- und Berufsgruppen zusammen - Studenten und Lehrer, Ärzte und Wissenschaftler, Ingenieure und Medienprofis im Alter von 22 bis 81 Jahren.

Am längsten ist der 66-jährige Tenor Reinhard Riedel Mitglied des Chores. Er glaubt, dass die Zeiten für jüdische Musik heute besser sind als noch vor 47 Jahren, als er dem Chor beitrat. Damals machte fast niemand jüdische Musik, heutzutage wird sie als Fach an Universitäten und Hochschulen gelehrt, Folkloregruppen und Klezmer-Ensembles können ihre Kunst präsentieren.

Der Chor wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter 1981 mit dem Kunstpreis der Stadt Leipzig und 1988 mit dem Stern der Völkerfreundschaft in Gold - einer der höchsten staatlichen Anerkennungen in der DDR. Am Montag kommt der Obermayer German Jewish History Award dazu. Mit dem Preis werden deutsche Bürger geehrt, die einen herausragenden Beitrag zur Bewahrung des Gedenkens an die jüdische Vergangenheit geleistet haben - auf freiwilliger Basis und auf unterschiedlichen Gebieten: Sie haben recherchiert, Bücher geschrieben, Familiengeschichte erkundet, Friedhöfe und Synagogen bewahrt. Alle Preisträger seien Beispiele dafür, wie Deutschland sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat.