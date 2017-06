Wer am Montag im Großraum Leipzig mit der Bahn fahren muss, sollte sich auf Verspätungen einstellen. Vereinzelt fallen auch Züge aus, werden umgeleitet oder fahren von anderen Gleisen. Betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr - mittlerweile nicht mehr nur in Sachsen, sondern bundesweit. Die Bahn empfiehlt den Reisenden, mehr Zeit einzuplanen. Zudem bemühe man sich, einen Ersatzverkehr durch Busse einzurichten, da einzelne Streckenteile nicht befahrbar sind.

Ursache für die schweren Beeinträchtigungen sind nach Angaben der Deutschen Bahn Störungen an Signalanlagen durch Kabelbrände. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte dem MDR, man gehe von Anschlägen aus. Es habe Brände an mehreren Stellen gegeben. Zudem seien Brandsätze gefunden worden, die entschärft worden seien.

Brände an Bahnstrecken wurden auch aus Hamburg, Niedersachsen, dem Ruhrgebiet sowie aus Berlin gemeldet. In Mitteldeutschland sind laut Bahn die Strecken von Leipzig nach Dresden, Chemnitz, Halle, Erfurt und Coswig betroffen. Fernverkehrszüge würden umgeleitet. Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr müsse mit Verspätungen gerechnet werden. Wie lange die Reparaturen dauern, ist nicht absehbar.

Die technischen Störungen haben auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Dresden. Dort ist das elektronische Stellwerk am Bahnhof Neustadt und am Hauptbahnhof ausgefallen. Deshalb musste der gesamte Zugverkehr von und nach Dresden eingestellt werden. Betroffen sind alle trilex-Züge in und aus den Richtungen Görlitz und Zittau. Die Züge enden und starten derzeit in Dresden-Klotzsche. Die Fahrgäste werden gebeten ab und bis Dresden-Klotzsche zunächst den ÖPNV zu nutzen. An einem Notfallkonzept werde gearbeitet. Das Ende der Störung ist noch nicht absehbar.