Die Temperaturen in Sachsen sind in der Nacht zum Sonnabend auf neue Tiefstwerte gesunken. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios gehörte der Marienberger Ortsteil Kühnhaide mit -30,6 Grad bundesweit zu den Kältepolen. In Morgenröthe-Rautenkranz ließ die arktische Kaltluft das Thermometer auf -24,2 Grad sinken, in Brad Brambach wurden -22,6 Grad gemessen.

Kälterekord aus dem Erzgebirge

Die bislang kälteste Nacht in Sachsen gab es im Winter 1956/57 in Deutschneudorf im Erzgebirge. Dort wurden damals -35,5 Grad gemessen - der tiefste Werte in Sachsen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

In den kommenden Nächten soll es nicht mehr so kalt werden. Dafür bringt Tief "Benjamin" neuen Schnee in den Bergen sowie teilweise Schneeregen oder Regen im Tiefland.