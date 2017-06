Die beiden Teststrecken stellen unterschiedliche Anforderungen. Bei VW in Zwickau gibt es auf der 20 Kilometer langen Strecke Steigungen und Anfahrsituationen sowie die vierspurige Bundesstraße 93. Bei Porsche in Leipzig dagegen sind die Fahrzeuge überwiegend in der Stadt und auf ebenem Gelände unterwegs. Die Lkw erreichen eine Geschwindigkeit von 85 km/h und kommen maximal 70 Kilometer weit.



Eine Herausforderung ist es, einen 24-Stunden-Einsatz der 40-Tonner sicherzustellen. Bei jedem zweiten Stopp zum Be- und Entladen kommt der Elektro-Lkw für etwa acht Minuten zum Tanken an die Ladesäule. Intelligente Ladetechnik sorgt dafür, dass das häufige aber kurze Laden nicht die Batterien verschleißt.