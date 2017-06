Großer Helfer für Allergiker Eine Kamera, die Pollen sieht

Bisher ging es nur in München und Wetzlar, nun kommt Leipzig hinzu: Wie das Universitätsklinikum am Dienstag bekannt gab, wird jetzt auch in der Messestadt elektronisch gemessen, wann Pollen durch die Luft schwirren und wie hoch ihre Konzentration ist. Das in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einmalige Gerät erkennt anhand eines Kamerasystems, ob zum Beispiel Pollen von Birken oder Gräsern unterwegs sind. Anschließend werden die Informationen grafisch dargestellt und können tagesaktuell im Internet abgerufen werden.