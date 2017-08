Polizei-SEKs in Sachsen Gute Erfahrungen mit Elektroschockern

Hauptinhalt

Mehrere Bundesländer haben Elektroschocker bei der Polizei schon testweise im Einsatz. In Sachsen werden diese bislang von Sondereinsatzkommandos verwendet - etwa am Wochenende in Bautzen. Dort wurde ein Asylbewerber mit einem sogenannten Taser überwältigt, der Beamte bedrohte. Die Gewerkschaft der Polizei sieht den Einsatz der Geräte kritisch. Dabei werden sie bereits seit mehr als zehn Jahren von sächsischen SEKs eingesetzt.