Und deshalb bringt die Leipziger Kita-Initiative in diesen Wochen gerade ein sachsenweites Bündnis von Engagierten auf den Weg, die mehr bewegen und gemeinsam auf Aktionen aufmerksam machen wollen. Im April hatte sich die "Bürgerinitiative für eine Verbesserung der Kinderbetreuungssituation in Leipzig und Sachsen" gegründet. 80 Interessierte waren dem Treffen damals gefolgt. Mitinitiatorin Kristina Apitz hoffte für das zweite Treffen am 20.6. auf die doppelte Teilnehmerzahl, denn an diesem Abend soll der erste große Hingucker und Hinhörer geplant werden: eine Demo in Dresden zum Weltkindertag am 20. September sowie an diesem Mittwoch. Am Mittwochnachmittag demonstrierte die Kita-Initiative vor dem Neuen Rathaus mit Eltern, Erziehern, Gewerkschaftern und Trägern von Kindereinrichtungen.

Bildrechte: dpa