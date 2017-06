In Leipzig hat die Feuerwehr am Sonnabend zwei Kleinkinder aus einer gefährlichen Situation befreit. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, hatten die Eltern das zweijährige Mädchen und den dreijährigen Jungen in der Liebigstraße im Auto zurückgelassen. Durch die Sonne heizte sich das Fahrzeug unerträglich auf.